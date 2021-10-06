Журналисты нашли у «тайной жены» главного борца с инагентами из Минюста дорогостоящую недвижимость
Издание «Агентство» опубликовало расследование о замглавы Министерства юстиции Олеге Свириденко, который в ведомстве является главным борцом с «иностранными агентами» среди СМИ и НКО
Издание «Агентство» опубликовало расследование о замглавы Министерства юстиции Олеге Свириденко, который в ведомстве является главным борцом с «иностранными агентами» среди СМИ и НКО.
Журналисты выяснили, что заместитель министра фиктивно развелся со своей второй женой Натальей Полуйчик, которая оказалась владелицей имущества на сотни миллионов рублей.
Ранее Олег Свириденко работал судьей. Под его руководством московский арбитражный суд сыграл главную роль в удовлетворении огромных налоговых претензий к нефтяной компании ЮКОС. Экс-глава компании Михаил Ходорковский заявил, что судья Свириденко фактически занимался «раздербаниванием» некогда успешной и крупной компании.
Позже г-н Свириденко был назначен главой экономической коллегии в Верховном суде РФ. «Агентство» со ссылкой на источники пишет, что «у него были покровители в ФСБ, которым не смог помешать даже глава суда Вячеслав Лебедев». Арбитражные юристы рассказали журналистам, Олег Свириденко еще со времен «дела ЮКОСа» был тесно связан с Игорем Сечиным, а также с другом президента и миллиардером Аркадием Ротенбергом.
В 2020 году Олег Свириденко перешел на работу в Министерство юстиции и стал главным по реестру иностранных агентов.
Журналисты отмечают, что главной «тайной Олега Свириденко» является его супруга Наталья Полуйчик. Формально супруги разошлись еще в 90-е годы, но после этого в 2003 и 2005 годах у пары родились дети. Судя по фотографиям в соцсетях г-жи Полуйчик и ее детей, вместе со Свириденко они часто ездят за границу. Издание считает развод фиктивными, чтобы чиновник мог не декларировать дорогостоящее имущество.
Сама Наталья Полуйчик оказалась фактической владелицей усадьбы в подмосковном поселке Булатово, на территории которой среди прочих построек есть и собственный теннисный корт. Журналисты приблизительно оценили стоимость российской недвижимости экс-супруги Свириденко в 488 млн рублей.
Есть у Натальи Полуйчик и квартира в курортном городке Антиб на Лазурном берегу Франции. Стоимость апартаментов в доме на улице des Sables оценивается в 775 тысяч евро. Во время сделки женщина указала, что оплатила квартиру из своих личных средств. В 2019 году квартиру во Франции продали за 680 тысяч евро.