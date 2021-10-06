06 октября 2021, 12:30
В МВД сообщили о задержании вице-президента Сбербанка Марины Раковой
Пресс-служба МВД России сообщила о задержании вице-президента Сбербанка и бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой, которая подозревается в хищении 50 млн рублей из бюджета
Фото: rusacademedu.ru
Пресс-служба МВД России сообщила о задержании вице-президента Сбербанка и бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой, которая подозревается в хищении 50 млн рублей из бюджета.
Официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что в настоящее время Марина Ракова находится в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. С ней проводятся следственные действия.
Ранее сообщалось, что Марина Ракова скрылась от следствия и в ночь на 30 сентября уехала на своем Porsche Panamera из России в сторону границы с Белоруссией.
Марину Ракову обвиняют в мошенничестве с государственными контрактами в сфере образования. Уголовное дело возбуждено по факту ее деятельности на посту замглавы Минпросвещения.