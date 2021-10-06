06 октября 2021, 11:59
Актер Владимир Машков отказался от «чужого» депутатского мандата
Известный российский актер Владимир Машков отказался от депутатского мандата, который ему планировали передать от другого кандидата. Артист посчитал неправильным занимать чужое место в парламенте
Фото: Российская газета
Известный российский актер Владимир Машков отказался от депутатского мандата, который ему планировали передать от другого кандидата. Артист посчитал неправильным занимать чужое место в парламенте, сообщает ТАСС.
Напомним, что Владимир Машков баллотировался в депутаты Госдумы по списку «Единой России», но очередь при распределении мандатов до него не дошла.
Позже в Центризбиркоме сообщили, что Владимир Машков получит мандат другого кандидата - директора государственного театра наций Марии Ревякиной. В связи с отказом артиста от места в Госдуме, мандат перейдет руководителю государственного музей имени Пушкина Евгению Богатыреву.