Жители Новой Москвы потребовали от президента решить вопрос с мигрантами
Жители нескольких районов российской столицы, прилегающих к продуктовому рынку «ФудСити», собрали несколько тысяч подписей под обращением к Владимиру Путину с жалобой на мигрантов
Жители нескольких районов российской столицы, прилегающих к продуктовому рынку «ФудСити» в Новой Москве, собрали несколько тысяч подписей под обращением к президенту Владимиру Путину с жалобой на мигрантов.
С 23 сентября по 1 октября активисты собрали более 8,5 тысяч подписей жителей Новой Москвы под письмом с требованием навести порядок с мигрантами. Граждане заявили, что им стало некомфортно и небезопасно жить в собственном районе. Из-за огромного числа мигрантов, которые «приезжают не для работы на заводах», люди боятся выходить по вечерам на улицу.
«Требуем от Вас как гаранта соблюдения прав и интересов нас, жителей России, навести порядок», — говорится в заявлении, которое цитирует Telegram-канал Readovka.
Скопление мигрантов в районе москвичи объясняют наличием здесь крупного рынка «ФудСити» и проходной дорогой к миграционному центру в Сахарово. Граждане отмечают, что мэрия Москвы никаких мер по решению проблемы не предпринимает. Напротив, для удобства мигрантов в районе стали появляться указатели на таджикском и узбекском языках.
Согласно статистике Межмуниципального отделения МВД России «Коммунарский» за 2020 год, в городском поселении Сосенское проживает 66 тысяч мигрантов и лиц без гражданства. При этом официально зарегистрированное постоянное население составляет 142 тысячи человек.
В свою очередь в местно полиции сообщили, что большую часть разбоев и изнасилований совершают именно приезжие.