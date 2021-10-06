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Москва
06 октября 2021, 11:55

Жители Новой Москвы потребовали от президента решить вопрос с мигрантами

Жители нескольких районов российской столицы, прилегающих к продуктовому рынку «ФудСити», собрали несколько тысяч подписей под обращением к Владимиру Путину с жалобой на мигрантов

Жители Новой Москвы потребовали от президента решить вопрос с мигрантами
Фото: Известия

Жители нескольких районов российской столицы, прилегающих к продуктовому рынку «ФудСити» в Новой Москве, собрали несколько тысяч подписей под обращением к президенту Владимиру Путину с жалобой на мигрантов.

С 23 сентября по 1 октября активисты собрали более 8,5 тысяч подписей жителей Новой Москвы под письмом с требованием навести порядок с мигрантами. Граждане заявили, что им стало некомфортно и небезопасно жить в собственном районе. Из-за огромного числа мигрантов, которые «приезжают не для работы на заводах», люди боятся выходить по вечерам на улицу.

«Требуем от Вас как гаранта соблюдения прав и интересов нас, жителей России, навести порядок», — говорится в заявлении, которое цитирует Telegram-канал Readovka.

Скопление мигрантов в районе москвичи объясняют наличием здесь крупного рынка «ФудСити» и проходной дорогой к миграционному центру в Сахарово. Граждане отмечают, что мэрия Москвы никаких мер по решению проблемы не предпринимает. Напротив, для удобства мигрантов в районе стали появляться указатели на таджикском и узбекском языках.

Согласно статистике Межмуниципального отделения МВД России «Коммунарский» за 2020 год, в городском поселении Сосенское проживает 66 тысяч мигрантов и лиц без гражданства. При этом официально зарегистрированное постоянное население составляет 142 тысячи человек.

В свою очередь в местно полиции сообщили, что большую часть разбоев и изнасилований совершают именно приезжие.

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