«Гулагу.нет» опубликовал новые видео пыток заключенных из секретного архива силовиков
Правозащитный проект «Гулагу.нет» (Gulagu.net) опубликовал на своем YouTube-канале новые записи пыток и изнасилований арестантов из секретного архива ФСБ и ФСИН, который им передал бывший заключенный-программист
Правозащитный проект «Гулагу.нет» (Gulagu.net) опубликовал на своем YouTube-канале новые записи пыток и изнасилований арестантов из секретного архива ФСБ и ФСИН, который им передал бывший заключенный-программист.
В организации указали, что эти видео были сделаны в саратовской туберкулезной больнице ФСИН № 1 (начальник - Гаценко Павел Анатольевич), в белгородской ИК № 4 (начальник учреждения - Плясов Сергей Олегович) и камчатской ИК № 6 (начальник учреждения - майор внутренней службы Круталёв Руслан Владимирович) в 2020 году. На записях люди в форме издеваются и пытают осужденных разными способами. На одном из видео осужденному мочатся на голову, а во втором ролике этому же человеку угрожают изнасилованием. В третьем ролике осужденных заставили раздеться, взять друг друга за гениталии и представиться на камеру.
В «Гулагу.нет» рассказали, что такие видео сотрудники колоний и «активисты» снимали с целью вымогательства денег у заключенных, а некоторым зэкам таким образом мстили за конфликт с администрацией исправительного учреждения.
«Сотрудники ФСИН, бойцы спецназа и негласные агенты из числа осужденных-активистов (капо, „разработчики“) бьют, пытают, насилуют и унижают следственно-арестованных и осужденных, подавляя их волю и принуждая к даче показаний. Эти кадры - лишь малая часть видеоархива ФСИН», - сообщил основатель организации Владимир Осечкин.
Напомним, что днем ранее правозащитники опубликовали первые три видео из секретного архива пыток заключенных, которые были сделаны в саратовской туберкулезной больнице №1 ФСИН. После публикации этих записей главы УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал рапорт об отставке, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору.