06 октября 2021, 10:57
В Хабаровском крае пограничники обнаружили тайники со 170 кг черной икры
В пресс-службе пограничного управления ФСБ по Хабаровскому краю и Еврейской АО сообщили, что два подземных тайника находились на территории промышленной базы в нежилом помещении, которое принадлежит двум гражданам РФ
Фото: Instagram/dariatlantidi_krd
В Хабаровском крае пограничники обнаружили тайники, в которых хранилась незаконно добытая черная икра. Общий вес продукта составил 170 кг.
В пресс-службе пограничного управления ФСБ по Хабаровскому краю и Еврейской АО агентству ТАСС сообщили, что два подземных тайника находились на территории промышленной базы в нежилом помещении, которое принадлежит двум гражданам РФ. В тайниках силовики нашли 340 пластиковых контейнеров с икрой осетровых рыб.
Ущерб государству в результате незаконной добычи водных биоресурсов предварительно оценили в 55 млн рублей.
О задержании подозреваемых в незаконной добыче черной икры пока не сообщается.