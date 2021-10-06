Цены на продовольствие во всем мире выросли до рекордных показателей
«Цены умудряются пробивать ранее недостижимые величины. За последний год индекс продовольствия в мире подорожал на 27%. Это один из самых динамичных ростов цен с 70-х годов», - сообщил эксперт
Индекс мировых цен на продовольствие вырос на 27% за год. Это самый высокий показатель за последние 40 лет.
Гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков в беседе с Ura.ru подтвердил, что цены на продовольствие рекордно выросли во всем мире.
«Цены умудряются пробивать ранее недостижимые величины. За последний год индекс продовольствия в мире подорожал на 27%. Это один из самых динамичных ростов цен с 70-х годов», - сообщил эксперт.
Поскольку все цены между собой взаимосвязаны, то подорожание одни товаров автоматически запускает «спираль роста цен».
Иван Федяков отметил, что с одной стороны цены продолжат расти, однако и покупательская способность людей не безгранична. Это означает, что рано или поздно цены достигнуть грани, выше которой они вырасти не смогут.