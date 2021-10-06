Российский паспорт занял 52-е место в рейтинге самых «сильных» паспортов мира
Самыми «сильными» признаны паспорта Японии и Сингапура. Граждане этих страны могут посетить без оформления визы 192 иностранных государства. На втором месте оказались паспорта Германии и Южной Кореи
Международное агентство Henley & Partners опубликовало обновленный индекс самых «сильных» паспортов, владельцы которых могут посещать другие страны без виз.
Так, самыми «сильными» признаны паспорта Японии и Сингапура. Граждане этих страны могут посетить без оформления визы 192 иностранных государства. На втором месте оказались паспорта Германии и Южной Кореи, граждане которых могут без визы въехать в 190 стран). Третью строчку рейинга занимают Финляндия, Италия, Люксембург и Испания (гражданам доступны 189 стран без визы). В ТОП-5 также вошли паспорта Австрии и Дании (188 стран без визы), а также паспорта Франция, Ирландия, Нидерланды, Португалия и Швеция (187 стран без визы), сообщает CNN.
Российский паспорт находится на 52-м месте рейтинга. Россияне могут посетить без визы 118 стран.
Самым «слабым» оказался паспорт Афганистана, а граждане этой страны могут посетить на безвизовой основе только 26 иностранных государств.