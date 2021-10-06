Пять стран Европы потребовали расследовать причины резкого роста цен на газ
Власти Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции потребовали начать расследование по факту рекордного скачка цен на газ в Европе. Совместное заявление пяти стран опубликовал журналист Bloomberg Хавьер Блас в Twitter
Власти Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции потребовали начать расследование по факту рекордного скачка цен на газ в Европе. Совместное заявление пяти стран опубликовал журналист Bloomberg Хавьер Блас в Twitter.
Европейские стран призывают расследовать «функционирование европейского рынка газа», чтобы установить причины резкого рост цен. Власти этих страны также предлагают с целью смягчения скачков цен установить общие правила по объемам запасов газа. Кроме того, необходимо сформировать общий подход на европейском уровне для координации национальных ответных мер в случае резких ценовых скачков.
В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что неразбериха на газовом рынке Европы возникла из-за несерьезного отношения к вопросам поставок газа. «Кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающую отрасль», - заявил глава государства, слова которого приводит ТАСС.
По данным на 5 октября 2021 года фьючерсы на природный газ в Европе подорожали более чем на 20%. Стоимость превысила 1500 долларов за тысячу кубометров. Рост может быть частично вызван техникой финансового рынка, но полностью объяснить этим скачок цены нельзя.