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Экономика
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06 октября 2021, 08:13

Пять стран Европы потребовали расследовать причины резкого роста цен на газ

Власти Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции потребовали начать расследование по факту рекордного скачка цен на газ в Европе. Совместное заявление пяти стран опубликовал журналист Bloomberg Хавьер Блас в Twitter

Пять стран Европы потребовали расследовать причины резкого роста цен на газ
Фото: mirror.tass.ru

Власти Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции потребовали начать расследование по факту рекордного скачка цен на газ в Европе. Совместное заявление пяти стран опубликовал журналист Bloomberg Хавьер Блас в Twitter.

Европейские стран призывают расследовать «функционирование европейского рынка газа», чтобы установить причины резкого рост цен. Власти этих страны также предлагают с целью смягчения скачков цен установить общие правила по объемам запасов газа. Кроме того, необходимо сформировать общий подход на европейском уровне для координации национальных ответных мер в случае резких ценовых скачков.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что неразбериха на газовом рынке Европы возникла из-за несерьезного отношения к вопросам поставок газа. «Кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающую отрасль», - заявил глава государства, слова которого приводит ТАСС.

По данным на 5 октября 2021 года фьючерсы на природный газ в Европе подорожали более чем на 20%. Стоимость превысила 1500 долларов за тысячу кубометров. Рост может быть частично вызван техникой финансового рынка, но полностью объяснить этим скачок цены нельзя.

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