Космический киноэкипаж корабля «Союз МС-19» успешно перешел на МКС
Экипаж космического корабля «Союз МС-19», на борту которого находились актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, успешно перешел на Международную космическую станцию (МКС)
Экипаж космического корабля «Союз МС-19», на борту которого находились актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, успешно перешел на Международную космическую станцию (МКС). В ближайшее время там начнутся съемки художественного фильма, которые продлятся 12 дней.
Киноэкипаж встретили командир МКС Томас Песке, а также космонавты Олег Новицкий, Петр Дубров, Акихико Хосиде, Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур.
По данным «Роскосмоса», «Союз МС-19» стартовал с космодрома «Байконур» 5 октября в 11 часов 55 минут по московскому времени. В процессе стыковки поочередно отказали два комплекта оборудования автоматической системы сближения «Курс», после чего командир экипажа Антон Шкаплеров перешел на ручное управление. Профессиональному космонавту пристыковаться помогали Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые перед полетом в космос прошли специальную подготовку.
После завершения съемок актриса и режиссер вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким.