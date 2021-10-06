СКР возбудил уголовное дело по факту видеозаписей пыток заключенных в Саратовской области
Уголовное дело возбуждено по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору». На фоне возбуждения дела в отставку подал руководитель УФСИН по Саратовской области полковник Алексей Федотов
Следственный комитет по Саратовской области возбудил уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении осужденного после обнародования правозащитниками видеозаписей изнасилований арестантов, которые были сделаны в туберкулезной больнице ФСИН №1.
Уголовное дело возбуждено по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору».
На фоне возбуждения дела в отставку подал руководитель УФСИН по Саратовской области полковник Алексей Федотов.
Общий объем секретного видеоархива ФСБ и ФСИН с записями пыток заключенных, по словам основателя «Гулагу.нет», составляет 40 Гб. В ближайшее время правозащитники опубликуют другие видеодоказательства существования «пыточного конвейера» в учреждениях ФСИН.