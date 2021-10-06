06 октября 2021, 02:39
Павел Дуров сообщил о 70 млн новых пользователей Telegram на фоне сбоя в работе Facebook и Instagram
Глобальный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, который произошел 4 октября, оказался выгоден мессенджеру Telegram. Основатель сервиса Павел Дуров сообщил, что в мессенджере за это время зарегистрировалось более 70 млн новых пользователей
Фото: Reuters
Глобальный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, который произошел 4 октября, оказался выгоден мессенджеру Telegram. Основатель сервиса Павел Дуров сообщил, что в мессенджере за это время зарегистрировалось более 70 млн новых пользователей. При этом Telegram справился с возросшей в разы нагрузкой.
«Я горжусь тем, как наша команда справилась с беспрецедентным ростом, потому что Telegram продолжал безупречно работать для подавляющего большинства наших пользователей», - отметил Павел Дуров.
Напомним, что Facebook, Instagram и WhatsApp не работали около 6 часов по всему миру, а сотрудники не могли попасть в офисы из-за сбоя в работе пропускной системы. По предварительным данным, причиной сбоя стала ошибочная настройка маршрутизаторов.