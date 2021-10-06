06 октября 2021, 02:08
Сенаторы предложили Джо Байдену выслать 300 российских дипломатов из США
Сенаторы от Демократической и Республиканской партий США обратились к президенту Джо Байдену с просьбой выслать из страны российских дипломатов, если Москва откажется нарастить число американских дипломатов в РФ
Фото: life.ru
Сенаторы от Демократической и Республиканской партий США обратились к президенту Джо Байдену с просьбой выслать из страны 300 российских дипломатов, если Москва откажется нарастить число американских дипломатов в РФ.
Сенаторы Боб Менендез и Марко Рубио считают, что число сотрудников посольства США в Москве необходимо увеличить. Однако если Кремль откажется от сотрудничества в этом вопросе, то США обязаны выслать из страны 300 российских дипломатов.
Господа Менендез и Рубио заявили, что диспропорция в дипломатическом представительстве «неприемлема».