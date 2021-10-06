06 октября 2021, 01:36
Власти Хорватии отменили обязательные тесты на COVID-19 для привитых «Спутником V» россиян
Власти Хорватии упростили правила въезда в страну для российских туристов. С 1 октября привитые россияне освобождаются от обязательной сдачи ПЦР-теста или антиген-теста на коронавирус
Фото: kurortbest.ru
Власти Хорватии упростили правила въезда в страну для российских туристов. С 1 октября привитые россияне освобождаются от обязательной сдачи ПЦР-теста или антиген-теста на коронавирус.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что хорваты пока признают только сертификаты о вакцинации препаратом «Спутник V». Таки образом, привитые вакцинами «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт», все равно должны будут предоставить при въезде отрицательный тест на COVID-19.
Кроме того, от тестирования освобождаются россияне, которые уже переболели коронавирусом и могут предоставить соответствующую справку с портала «Госуслуги».