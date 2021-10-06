Директор УФСИН по Саратовской области подал в отставку на фоне публикации видео пыток заключенных
Начальник управления ФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал рапорт об отставке после обнародования проектом «Гулагу.нет» видеозаписей пыток над заключенными в региональной туберкулезной больнице при ведомстве
Начальник управления ФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал рапорт об отставке после обнародования проектом «Гулагу.нет» видеозаписей пыток над заключенными в региональной туберкулезной больнице при ведомстве.
Источник портала «Взгляд-Инфо» в Общественной наблюдательной комиссии сообщил, что отставка полковника Федотова может быть связана именно со скандалом, который разгорелся после публикации видеозаписей из секретного архива ФСБ и ФСИН. В настоящее время начальник саратовского УФСИН находится в отпуске с последующим увольнением.
Руководство ФСИН после публикации записей изнасилований заключенных сообщило о проведении служебной проверки. О ее результатах пока информации нет.
Основатель «Гулагу.нет» Владимир Осечкин сообщил, что секретный архив силовиков насчитывает 40 Гб видеодоказательств пыток над арестантами. Записи правозащитникам передал бывший заключенный-программист. Кадры на видео настолько чудовищные, что некоторым правозащитникам понадобилась помощь психологов.