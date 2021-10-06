Российские избиратели впервые признались в голосовании по принуждению
В ходе опроса, проведенного «Левада-центром» (признан иностранным агентом), 3% респондентов сообщили, что принять участие в голосовании на выборах в Госдуму их заставило руководство
Российские граждане впервые за последние 10 лет в ходе опроса общественного мнения признались в голосовании на выборах по принуждению.
В ходе опроса, проведенного «Левада-центром» (признан иностранным агентом), 3% респондентов сообщили, что принять участие в голосовании на выборах в Госдуму их заставило руководство. На думских выборах в 2011 и 2016 годах число россиян, голосовавших принудительно, было меньше 1%.
Еще 94% респондентов заявили, что не сталкивались с принуждением как к голосованию в целом, так и к голосованию за конкретную партию или кандидата.
В ходе опроса также выяснилось, что 57% избирателей голосовали исходя из своего гражданского долга, 8% хотели помочь конкретному кандидату или партии, еще 8% пришли на выборы, чтобы не дать фальсификаторам использовать свой голос, а 7% решили с помощью выборов выразить свою политическую позицию.
Среди тех, кто на выборы в сентябре не ходил, 21% заявил, что не верит в честность голосования, 17% респондентов не смогли попасть на участок по личным причинам, а 10% уверены, что их голос на результаты голосования не повлияет.