Прокуратура направила в суд иск о признании «Мужского государства» экстремистской организацией
Прокуратура Нижнего Новгорода обратилась в суд с иском и признании организации «Мужское государство» экстремистской. Ведомство также потребовало запретить деятельность данной организации
Прокуратура Нижнего Новгорода обратилась в суд с иском и признании организации «Мужское государство» экстремистской. Ведомство также потребовало запретить деятельность данной организации.
По данным «Медиазоны» (издание включено в реестр инагентов), в качестве ответчиков по иску нижегородской прокуратуры указаны основатель «Мужского государства» Владислав Поздняков, Игорь Носов и Дмитрий Губанов. Иск подал и. о. прокурора региона Андрей Гальченко.
Владислав Поздняков в своем телеграм-канале написал по поводу иска, что он якобы «уже как год» не руководит «этим брендом» и предложил нынешнему главе организации найти адвоката. Поздняков также высказал мнение, что иск был направлен в суд по заказу сети суши-ресторанов «Тануки».
Напомним, что сторонники «Мужского государства» устроили травлю «Тануки» из-за рекламы с темнокожим мужчиной. В ответ представители сети ресторанов просили заблокировать телеграм-каналы основателя движения «Мужское государство» Владислава Позднякова и его сторонников.