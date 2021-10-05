«Гулагу.нет» передал секретный видеоархив издевательств над заключенными в Международный комитет против пыток
Основатель правозащитного проекта «Гулагу.нет» Владимир Осечкин сообщил о передаче попавшего к ним секретного видеоархива ФСБ и ФСИН о пытках заключенных в Международный комитет по предотвращению пыток
Основатель правозащитного проекта «Гулагу.нет» Владимир Осечкин сообщил о передаче попавшего к ним секретного видеоархива ФСБ и ФСИН о пытках заключенных в Международный комитет по предотвращению пыток.
«Как бы в дальнейшем ни сложилась моя судьба, правды уже не утаить. Материалы уже переданы в Международный Комитет по предотвращению пыток. Видеоархив находится в Страсбурге. Я готов лично свою жизнь положить на то, чтобы в России никого не били и не пытали», - сообщил правозащитник в интервью порталу Znak.com.
Осечкин также призвал сотрудников ФСИН России не участвовать в пыточных конвейерах, потому что их все равно рано или поздно разоблачат. «У вас есть выбор - можете не прийти на работу, заболеть», - отметил правозащитник.
Напомним, что 5 октября СМИ обнародовали первые три записи из секретного архива силовиков о пытках, которые были сделаны в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области. На двух записях зафиксировано изнасилование заключенных.
Владимир Осечкин отметил, что запечатленные на видео кадры настолько чудовищны, что двум сотрудникам, которые изучали архив словиков, понадобилась помощь психологов.
Напомним, что архив правозащитникам слил бывший заключенный-программист, который после пыток согласился сотрудничать с представителями ФСИН и был допущен к видеоматериалам ведомства. Этот человек уже благополучно покинул Россию и находится под международной защитой.
Основатель «Гулагу.нет» также сообщил, что его источнику силовики пытались вменить разглашение государственной тайны за слив секретного видеоархива пыток над людьми в местах лишения свободы. «В режиме Путина огласка кадров пыток является разглашением тайны», - с иронией отметил правозащитник.