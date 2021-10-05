Власти Москвы анонсировали массовое тестирование граждан на коронавирус
По словам мэра, уже сейчас в столице внедряется тестирование на COVID-19 в местах массового пребывания людей. Это в первую очередь МФЦ и торговые центры, где бесплатно можно пройти экспресс-тестирование на коронавирус
Фото: medvestnik.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал повсеместное внедрение массового ПЦР-тестирования и экспресс-тестирования на коронавирус в городе.
По словам чиновника, уже сейчас в столице внедряется тестирование на COVID-19 в местах массового пребывания людей. Это в первую очередь МФЦ и торговые центры, где бесплатно можно пройти экспресс-тестирование на коронавирус. «Через неделю - через две разовьем эту систему до масштабной», - заявил на совещании с президентом Сергей Собянин, слова которого приводит РИА Новости.
Мэр Москвы также объяснил растущие в городе показатели суточного прироста заболевших коронавирусом «высоким охватом тестирования».