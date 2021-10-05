05 октября 2021, 16:07
ТАСС получит из бюджета 189 млн рублей на детский политический канал. Его планировали запустить еще в 2018 году
Информационное агентство ТАСС получит из федерального бюджета 189 млн рублей на детский политический канал. Пока никакой информации об этом канале нет, однако деньги на него уже выделены
Фото: bitoflife.ru
Информационное агентство ТАСС получит из федерального бюджета 189 млн рублей на детский политический канал. Пока никакой информации об этом канале нет, однако деньги на него уже выделены.
Согласно проекту бюджета на 2022-2024 гг., ТАСС получит 189 млн рублей на работу некоего детского общественно-политического канала. Ежегодно на новое СМИ для детей будет выделяться по 63 млн рублей, сообщает телеграм-канал «Можем объяснить».
Примечательно, что еще в 2017 году в ТАСС заявляли, что с 2018 года начнет работу детский политический канал. Однако запуск так и не состоялся, хотя с 2018 по 2020 гг. на него было выделено из бюджета 210 млн рублей.