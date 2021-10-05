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05 октября 2021, 15:48

В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой

Пользователи Сбербанка сообщили о проблемах в работе мобильного приложения банка. Граждане пишут в соцсетях и на профильных форумах, что не могут войти в свой личный кабинет и совершать онлайн-транзакции

В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой
Фото: ТАСС

Пользователи Сбербанка сообщили о проблемах в работе мобильного приложения банка. Граждане пишут в соцсетях и на профильных форумах, что не могут войти в свой личный кабинет и совершать онлайн-транзакции.

Большинство пользователей пишут, что мобильное приложение Сбербанка отклоняет код для входа.

В пресс-службе «Сбера» сообщили изданию «Подъем», что перебои в работе мобильного приложения действительно были, но к настоящему времени проблема уже устранена. В банке подчеркнули, что работа «Сбербанк Онлайн» была возобновлена в штатном режиме в короткий срок.

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