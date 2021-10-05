05 октября 2021, 14:59
Зампред правительства Ивановской области погиб в результате ДТП в Белоруссии
В ГАИ Витебского облисполкома сообщили, что авария с участием российского чиновника произошла утром 5 октября на 68-м километре дороги Витебск — Полоцк — граница Латвии
Фото: ivanovoobl.ru
Заместитель председателя правительства Ивановской области Сергей Коробкин погиб в результате ДТП, которое произошло на трассе в Витебской области Белоруссии.
В ГАИ Витебского облисполкома сообщили агентству БЕЛТА, что авария с участием российского чиновника произошла утром 5 октября на 68-м километре дороги Витебск — Полоцк — граница Латвии.
Автомобиль Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. 62-летний водитель легковушки скончался в больнице.
В правительстве Ивановской области подтвердили информацию о гибели Сергея Коробкина.