ФСИН начала проверку по факту видео пыток над заключенными, опубликованных проектом «Гулагу.нет»
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) начала служебную проверку по факту публикации видеозаписей пыток над заключенными в ведомственной туберкулезной больнице №1 в Саратове
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) начала служебную проверку по факту публикации видеозаписей пыток над заключенными в ведомственной туберкулезной больнице №1 в Саратове. Записи были предоставлены СМИ правозащитным проектом «Гулагу.нет», который получил секретный видеоархив ФСБ и ФСИН издевательств над арестантами в колониях и СИЗО.
Пресс-служба ФСИН России сообщила «Интерфаксу», что накануне в интернете были опубликованы «видеозаписи с противоправными действиями в отношении неустановленного мужчины». Автор публикации утверждает, что видео было сделано в ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области. По данному факту начата проверка.
Глава ведомства Александр Калашников направил в Саратовскую область группу сотрудников центрального аппарата ведомства для проверки «достоверности» этой информации.
Напомним, что с 5 октября «Гулагу.нет» начал публиковать записи из секретного архива ФСБ и ФСИН об издевательствах, пытках и изнасилованиях в местах лишения свободы. Глава правозащитного проекта Владимир Осечкин ранее рассказал, что пытки над заключенными осуществляются с целью выбить из них нужные показания, с целью вымогательства денег или «по заказу с воли».
Архив был получен от бывшего заключенного-программиста, который также подвергался пыткам, а затем силовики привлекли его к работе. В течение пяти лет заключенный имел доступ к компьютерам ФСИН и служебным видеорегистраторам.