05 октября 2021, 13:59
Нобелевскую премию по физике вручили за физическое моделирование климата
Нобелевскую премию по физике в 2021 году присудили ученым Сюкуро Манабэ (США) и Клаус Хассельман (Германия), которые занимаются физическим моделированием климата Земли и анализом глобального потепления
Фото: inosmi.ru
Нобелевскую премию по физике в 2021 году присудили ученым Сюкуро Манабэ (США) и Клаус Хассельман (Германия), которые занимаются физическим моделированием климата Земли и анализом глобального потепления.
Еще одним лауреатом престижной научной премии стал итальянец Джорджо Паризи «за открытие того, как порядок и флуктуации взаимодействуют в физических системах от атомов до планет».
В прошлом году Нобелевскую премию по физике вручили Роджеру Пенроузу за строгое теоретическое обоснование возможности образования черных дыр, а также Андрее Гез и Райнхарду Генцелю «за открытие сверхмассивной черной дыры в центре Галактики».