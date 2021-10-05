05 октября 2021, 13:51
С космодрома «Байконур» успешно стартовал «Союз МС-19» с киноэкипажем на борту
С космодрома «Байконур» успешно стартовал космический корабль «Союз МС-19» с экипажем, в составе которого помимо профессиональных космонавтов есть члены съемочной группы
Фото: ТАСС
С космодрома «Байконур» успешно стартовал космический корабль «Союз МС-19» с экипажем, в составе которого помимо профессиональных космонавтов есть члены съемочной группы. Напомним, что на Международной космической станции (МКС) запланированы съемки художественного фильма под рабочим названием «Вызов».
В состав экипажа вошли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.
Полет космического корабля займет около трех часов, а съемочный процесс продлится 12 дней. Стыковка с Международной космической станцией намечена на 15:12 по московскому времени.
Юлия Пересильд и Клим Шипенко перед отправкой на МКС прошли специальную подготовку.