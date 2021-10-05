05 октября 2021, 12:58
Главу Евпатории задержали по подозрению в организации преступного сообщества
В Крыму сотрудники правоохранительных органов задержали главу Евпатории Романа Тихончука. В настоящее время с чиновников проводятся следственные действия
Фото: my-evp.ru
В Крыму сотрудники правоохранительных органов задержали главу Евпатории Романа Тихончука. В настоящее время с чиновников проводятся следственные действия.
Источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что Романа Тихончука подозревают в организации преступного сообщества, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.
На допрос следователи также вызвали главу муниципального образования Евпатория Олесю Харитоненко, которая вошла в состав Госсовета России.
Арест чиновников из Евпатории может быть связан с расследованием дела в отношении бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова. Его обвиняют в хищении 57 млн рублей из бюджета.