Власти Петербурга потратят 35 млн рублей на сбор данных о перемещениях граждан
Администрация Санкт-Петербурга разместила на портала госзакупок тендер стоимостью 35 млн рублей на сбор данных о перемещении туристов и жителей города в рамках «профилактики правонарушений»
Администрация Санкт-Петербурга разместила на портала госзакупок тендер стоимостью 35 млн рублей на сбор данных о перемещении туристов и жителей города в рамках «профилактики правонарушений».
Собирать данные о перемещениях граждан по городу Смольный планирует с помощью sim-карт. На основе полученных сведений чиновники планируют проводить анализ расходов, численности и даже «социально-демографического» портрета абонентов. Также будет оцениваться загруженность транспорта и общественных мест в разное время суток, сообщает телеграм-канал «Можем объяснить».
В Смольном заверили, что собранные о жителях города и туристах сведения будут использоваться для «корректировки маршрутов общественного транспорта», однако в тендерной документации отмечается, что программа сбора данных о перемещениях людей реализуется в рамках мер по «профилактике правонарушений»