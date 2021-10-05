05 октября 2021, 11:22
Экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка арестовали по обвинению в получении взяток
Фрунзенский райсуд Владивостока арестовал на два месяца бывшего мэра города Олега Гуменюка. Экс-чиновника подозревают в получении взяток на общую сумму 19,5 млн рублей
Фото: primamedia.ru
Фрунзенский райсуд Владивостока арестовал на два месяца бывшего мэра города Олега Гуменюка. Экс-чиновника подозревают в получении взяток на общую сумму 19,5 млн рублей.
По версии следствия, Олег Гуменюк, занимая должность мэра Владивостока, регулярно получал взятки от руководства МУПВ «Некрополь» за оказание покровительства в сфере оказания ритуальных услуг.
В отношении бывшего градоначальника возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».