В Татарстане из здания Следственного комитета похитили 15 млн рублей и материалы уголовного дела
В Татарстане из здания Следственного комитета по региону пропали материалы уголовного дела и 15 млн рублей. Деньги и документы хранились в сейфе в кабинете четвертого отдела по расследованию особо важных дел
В Татарстане из здания Следственного комитета по региону пропали материалы уголовного дела и 15 млн рублей. Деньги и документы хранились в сейфе в кабинете четвертого отдела по расследованию особо важных дел.
Издание «Бизнес Online» сообщает, что похищенные 15 млн рублей ранее были изъяты силовками в ходе обысков по делу известного в Татарстане бизнесмена. Деньги хранились как вещдоки в кабинете замначальника четвертого отдела СК Искандера Субаева. Когда следователь вернулся из отпуска, то денег в сейфе уже не было.
Помимо крупной суммы денег из кабинета Субаева пропали материалы дела, которые на днях должны были передать в суд.
Согласно предварительным данным, грабителей было несколько человек. В кабинет Искандера Субаева они пробрались в ночь на 4 октября. Злоумышленники были в масках и заклеили камеры видеонаблюдения. Также сообщается, что в ночь совершения преступления охраны в здании не было.