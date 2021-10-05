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05 октября 2021, 10:51

Компания Mars предупредила об ограничении поставок шоколадок Bounty из-за дефицита кокосов

Российская структура американской корпорации Mars уведомила своих контрагентов о «вынужденном ограничении» поставок шоколадных батончиков под брендом Bounty. Причиной такого решения стал высокий спрос на батончики в начале текущего года и ограничение поставок сырья

Компания Mars предупредила об ограничении поставок шоколадок Bounty из-за дефицита кокосов
Фото: pxhere.com

Российская структура американской корпорации Mars уведомила своих контрагентов о «вынужденном ограничении» поставок шоколадных батончиков под брендом Bounty. Причиной такого решения стал высокий спрос на батончики в начале текущего года и ограничение поставок сырья.

Источники «Коммерсанта» в свою очередь называют причиной ограничения поставок дефицит кокосовой стружки из-за неурожая в странах-поставщиках кокоса.

Представитель компании Mars заявил, что запасы шоколадок Bounty на складах компании будут восстановлены к середине октября текущего года, однако другие источники утверждают, что сложности с поставками могут продлиться до 2022 года.

По данным Минсельхоза США, что прошедшие в конце 2020 года тайфуны на Филиппинах привели к повреждению почти 49 миллионов кокосовых деревьев, что приведет к падению урожая в ближайшие два-три года. Филиппины являются вторым крупнейшим поставщиком кокосов в мире.

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