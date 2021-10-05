Подозреваемый в убийстве трех студенток на допросе признал свою вину
Подозреваемый в убийстве трех студенток в Гае Оренбургской области Александр Лазарев признал свою вину в ходе допроса. Это следует из материалов, которые следствие направило в Гайский горсуд для рассмотрения ходатайства об аресте подозреваемого
Подозреваемый в убийстве трех студенток в Гае Оренбургской области Александр Лазарев признал свою вину в ходе допроса. Это следует из материалов, которые следствие направило в Гайский горсуд для рассмотрения ходатайства об аресте подозреваемого.
В пресс-службе суда сообщили, что в документах Следственного комитета говорится о том, что Лазарев «признал вину и дал изобличающие себя показания по делу об убийстве трех человек».
Заседание по вопросу избрания меры пресечения подозреваемому в тройном убийстве состоится сегодня, 5 октября, пишет Znak.com.
Напомним, что тела двух девушек-студенток медицинского колледжа были обнаружены 30 сентября после тушения пожара в квартире многоквартирного жилого дома на улице Молодежной. Тело третьей студентки нашли во дворе этого дома. Погибшим было 17, 18 и 19 лет. Они вместе учились в колледже и снимали квартиру.
Ранее судимого Александра Лазарева задержали при попытке угона автомобиля. Мужчина вышел на свободу только колонии три месяца назад, отсидев девять лет за другое убийство.