05 октября 2021, 08:16
В Кирове произошел пожар в инфекционной больнице. Погибли два человека
В ГУ МЧС по области сообщили, что пожар произошел в одной из палат корпуса № 3 на ул. Ленина, 207. Два человека погибли, эвакуировано около 40 человек. Пациенты переведены на лечение в другие больницы города
Фото: gtrk-vyatka.ru
В Кирове в одном из корпусов инфекционной больницы произошел пожар. В результате происшествия погибли два человека.
В ГУ МЧС по области сообщили, что пожар произошел в одной из палат корпуса № 3 на ул. Ленина, 207. Два человека погибли, эвакуировано около 40 человек. Пациенты переведены на лечение в другие больницы города.
В Минздраве Кировской области сообщили РИА Новости, что пожар в инфекционной больнице мог начаться по вине одного из пациентов. Сейчас в этом разбираются сотрудники Следственного комитета.
Чиновники сообщили, что работу больничного корпуса планируется возобновить в течение суток.