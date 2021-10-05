Facebook и Instagram начали удалять «противоправный контент» по требованию РКН
Администрация соцсети Facebook выполнила требование Роскомнадзора и удалила с площадки запрещенный в России контент. Публикации, попадающие в категорию запрещенной информации, также были удалены из соцсети Instagram
Администрация соцсети Facebook выполнила требование Роскомнадзора и удалила с площадки запрещенный в России контент. Публикации, попадающие в категорию запрещенной информации, также были удалены из соцсети Instagram, которая принадлежит Facebook.
Представитель РКН сообщил газете «Ведомости», что выполнение требование российских властей не освободит указанные соцсети от уплаты штрафа в размере одной десятой от их оборота в России.
В ведомстве уточнили, что администрация Facebook должны была удалить запрещенные к распространению на территории РФ материалы еще в течение первых суток после поступившего от РНК предписания, однако этого не было сделано даже после вызова на составление протокола.
«Материалы, которые приведены в протоколе, — малая часть массива контента, который нарушает российское законодательство. Всего на текущий момент неудаленными остаются 1 043 материала в Facebook и 973 — в Instagram», - заявил представитель РКН.