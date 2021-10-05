Проект «Гулагу.нет» опубликовал первые видео пыток над заключенными из секретного архива силовиков
Правозащитный проект Gulagu.net («Гулагу.нет») начал публикацию первых записей из секретного видеоархива ФСБ и ФСИН о пытках в СИЗО и колониях. Опубликованные видео были сняты на служебные видеорегистраторы сотрудниками туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове
Правозащитный проект Gulagu.net («Гулагу.нет») начал публикацию первых записей из секретного видеоархива ФСБ и ФСИН о пытках в СИЗО и колониях. Опубликованные видео были сняты на служебные видеорегистраторы сотрудниками туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове.
Правозащитники рассказали, что секретных архив видеодоказательств издевательств над заключенными передал им программист из числа арестантов, который сам подвергался пыткам, а затем силовики решили использовать его профессиональные навыки. В итоге мужчина получил доступ к компьютерам и видеорегистраторам ФСИН.
На одном из видео, которое публикует проект «ВотТакТВ», привязанного к кровати заключенного насилуют шваброй. В другом ролике обнаженный заключенный лежит на животе с перемотанными скотчем за спиной руками, а один из силовиков встает ему ногой сначала на лопатку, а потом на голову и задает вопросы из серии «Ты кто по жизни».
На третьем видео от 25 июня 2020 года показано изнасилование арестанта, руки которого привязаны к койке, а поднятые наверх ноги — к изголовью, сообщает Znak.com.
Глава «Гулагу.нет» Владимир Осечкин отметил, что пыточная всаратовской туберкулезной больнице ФСИН работает по договоренности с ФСБ. Причем этапировать туда могут заключенных и из других регионов. Правозащитник добавил, что пытки проводятся с целью выбить показания против политических оппонентов власти или крупных бизнесменов, с целью вымогательстве денег у заключенного и «по заказу с воли».
Ранее Владимир Осечкин сообщил, что правозащитники получили и вывезли из России секретный видеоархив издевательств и пыток в учреждениях ФСИН на 40 Гб. Глава «Гулагу.нет» заявил, что в колониях действуют «зондеркоманды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключенных, и сам процесс снимают на служебные видеорегистраторы, которые им выдают для съемок этих истязаний».