Сбой в работе Facebook и Instagram произошел из-за неудачного изменения конфигурации роутеров
Глобальный сбой в работе социальных сетей Facebook и Instagram связан с изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов. Об этом сообщили инженеры компании
Глобальный сбой в работе социальных сетей Facebook и Instagram связан с изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов. Об этом сообщили инженеры компании.
По словам специалистов, конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между центрами обработки данных, привели к проблемам, которые на несколько часов прервали связь, сообщает агентство Reuters.
По уточненным данным, ранее инженеры Facebook неудачно изменили конфигурацию роутеров, распределяющих трафик между центрами обработки данных, что и привело к разрыву связи. В дальнейшем связь между дата-центрами стала прерываться по принципу домино.
Напомним, что вечером 4 октября произошел глобальный сбой в работе Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp по всему миру. Работа сервисов была возобновлена только в ночь на 5 октября. Одновременно с этим в СМИ появилась информация о том, что на одном из хакерских форумов появилась база личных данных 1,5 млрд пользователей Facebook. В самой компании заявили об отсутствии доказательств в утечке пользовательских данных во время глобального сбоя.
В свою очередь основатель Facebook Марк Цукерберг извинился перед пользователями за длительный сбой в работе социальной сети и принадлежащих ей сервисов.