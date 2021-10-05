Росздравнадзор зарегистрировал прибор «Тор» для дистанционного подавления коронавируса
Росздравнадзор выдал регистрацию отечественному прибору «Тор», который способен с помощью электромагнитного излучения дистанционно подавлять вирусы, в том числе и COVID-19
Росздравнадзор выдал регистрацию отечественному прибору «Тор», который способен с помощью электромагнитного излучения дистанционно подавлять вирусы, в том числе и COVID-19.
Замглавы Минпромторга Василий Шпак сообщил, что этот прибор не имеет аналогов в мире. «Он своим излучением, абсолютно безвредным для человека, в пять раз менее мощным, чем излучение от ваших смартфонов, в течение 15 минут работы обеспечивает человеку в течение суток защиту от заражения коронавирусной инфекцией», - заявил правительственный чиновник, слова которого приводит «Интерфакс».
Сейчас «Тор» тестируется в зале форума «Микроэлектроника 2021» в Алуште. Когда мероприятие завершится, организаторы соберут статистику заболеваемости среди посетителей.
Разработчики утверждают, что использование аппарата для дистанционного подавления вирусов на 30-50% сокращает время течения болезни, а у 89% пациентов наблюдается «улучшение общих показателей».