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05 октября 2021, 04:22

Росздравнадзор зарегистрировал прибор «Тор» для дистанционного подавления коронавируса

Росздравнадзор выдал регистрацию отечественному прибору «Тор», который способен с помощью электромагнитного излучения дистанционно подавлять вирусы, в том числе и COVID-19

Росздравнадзор зарегистрировал прибор «Тор» для дистанционного подавления коронавируса
Фото: Дождь

Росздравнадзор выдал регистрацию отечественному прибору «Тор», который способен с помощью электромагнитного излучения дистанционно подавлять вирусы, в том числе и COVID-19.

Замглавы Минпромторга Василий Шпак сообщил, что этот прибор не имеет аналогов в мире. «Он своим излучением, абсолютно безвредным для человека, в пять раз менее мощным, чем излучение от ваших смартфонов, в течение 15 минут работы обеспечивает человеку в течение суток защиту от заражения коронавирусной инфекцией», - заявил правительственный чиновник, слова которого приводит «Интерфакс».

Сейчас «Тор» тестируется в зале форума «Микроэлектроника 2021» в Алуште. Когда мероприятие завершится, организаторы соберут статистику заболеваемости среди посетителей.

Разработчики утверждают, что использование аппарата для дистанционного подавления вирусов на 30-50% сокращает время течения болезни, а у 89% пациентов наблюдается «улучшение общих показателей».

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