Марк Цукерберг потерял 6,6 млрд долларов из-за глобального сбоя в работе Facebook и Instagram
Причиной глобального сбоя в работе Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp могла стать неисправность, связанная с DNS (Domain Name System). Такую версию озвучил эксперт инжинирингового центра SafeNet НТИ Игорь Бедеров
Причиной глобального сбоя в работе Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp могла стать неисправность, связанная с DNS (Domain Name System). Такую версию озвучил эксперт инжинирингового центра SafeNet НТИ Игорь Бедеров в беседе с РИА Новости.
Эксперт пояснил, что DNS используется для того, чтобы вместо некрасивого IP-адреса сайта пользователи вводили адрес текстовой ссылки. Сейчас переход по IP-работает, а по доменному имени — нет.
Напомним, что 4 октября тысячи интернет-пользователей по всему миру пожаловались на сбой в работе WhatsApp, Facebook и Instagram. Позже стали появляться жалобы и на функционирование Twitter, Google и Amazon. Из-за проблем с указанными соцсетями и мессенджерами сильно возросла нагрузка на Telegram, но сервис в целом справляется с наплывом пользователей.
Между тем, сотрудники компании Facebook сообщили, что не могут попасть в офис для того, чтобы оценить масштабы возникшей проблемы, поскольку у них перестали работать электронные пропуска.
На фоне сбоя в работе сервисов стало известно о том, что персональные данные более чем 1,5 млрд пользователей Facebook выставлены на продажу в сети. В базу попали имена, адреса электронной почты, телефонные номера, геолокации и другие данные о пользователях соцсети.
Издание Forbes в свою очередь сообщает, что основатель Facebook Марк Цукерберг потерял на фоне технического сбоя 6,6 млрд долларов. Сам же миллиардер опустился в рейтинге на шестое место в списке богатейших людей планеты.