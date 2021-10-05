Госкомиссия утвердила состав экипажа для съемок фильма на МКС
Государственная комиссия по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов утвердила состав экипажа, который 5 октября стартует на Международную космическую станцию (МКС) для съемки художественного фильма на орбите
Государственная комиссия по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов утвердила состав экипажа, который 5 октября стартует на Международную космическую станцию (МКС) для съемки художественного фильма на орбите. Рабочее название картины – «Вызов».
Комиссия утвердила основной экипаж, в состав которого вошли актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. В дублирующий состав вошли актриса Алена Мордовина, кинооператор Алексей Дудин и космонавт Олег Артемьев, сообщают «Ведомости».
В «Роскосмосе» отметили, что готовность ракеты-носителя «Союз-2.1а» и наземной инфраструктуры на космодроме «Байконур» к предстоящему пуску также была подтверждена.
В корпорации заверили, что все члены экипажа из числа гражданских прошли специальную подготовку.