05 октября 2021, 02:08
Член Совета Федерации предложил подрабатывать пенсионерам, которым не хватает денег
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике и по совместительству глава президиума Союза пенсионеров Валерий Рязанский посоветовал пенсионерам, которым не хватает денег, подрабатывать, если им это позволяет здоровье
Фото: РИА Новости
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике и по совместительству глава президиума Союза пенсионеров Валерий Рязанский посоветовал пенсионерам, которым не хватает денег, подрабатывать, если им это позволяет здоровье.
В беседе с изданием NEWS.ru сенатор заявил, что «к сожалению, в России такая пенсия», что некоторым пожилым гражданам не хватает денег на лекарства, оплату коммунальных услуг и даже на еду.
При этом г-н Рязанский отметил, что в таким положении в основном оказались пенсионеры, которые ранее получали небольшую зарплату и не могли скопить деньги на старость.
В качестве выхода из ситуации глава Союза пенсионеров России предложил пожилым гражданам найти подработку, если у них есть силы на это.