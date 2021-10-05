05 октября 2021, 01:39
Президент сменил губернаторов Тамбовской и Владимирской областей
В соответствии с указом президента, глава Тамбовской области Александр Никитин освобожден от должности по собственному желанию. Врио губернатора назначен Максим Егоров. Ранее он был замглавы Минстроя
Фото: gubernator33.ru
Президент Владимир Путин сменил губернаторов Тамбовской и Владимирской областей в связи с переходом прежних руководителей на другую работу.
В соответствии с указом президента, глава Тамбовской области Александр Никитин освобожден от должности по собственному желанию. Врио губернатора назначен Максим Егоров. Ранее он был замглавы Минстроя.
Врио главы Владимирской области вместо губернатора Владимира Сипягина назначен депутат Александр Авдеев. Ранее он также занимал должность вице-губернатора Калужской области.
Владимир Сипягин в сентябре участвовал в выборах в Государственную думу от партии ЛДПР. Губернатор решил не отказываться от депутатского мандата и досрочно сложил свои полномочия.