Кассационный суд отказался рассматривать жалобу Навального на решение о замене ему условного срока на реальный
Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал защите Алексея Навального в рассмотрении жалобы на решение Симоновского райсуда, который заменил политику условный срок на реальный по делу «Ив Роше»
Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал защите Алексея Навального в рассмотрении жалобы на решение Симоновского райсуда, который заменил политику условный срок на реальный по делу «Ив Роше».
«В передаче кассационной жалобы для решения в судебном заседании отказано», - говорится в заявлении суда, которое цитирует ТАСС.
Напомним, что 2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН заменил условный срок Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный (2,5 года). Соответствующее решение приняла судья Наталья Репникова.
Оппозиционера признали виновным в нарушении сроков явки в инспекцию. При этом политик находился сначала на лечении, а потом на реабилитации в Германии после отравления боевым ядом «Новичок». Защита Навального утверждала, что сотрудники ФСИН были уведомлены о местонахождении политика.
В настоящее время Алексей Навальный отбывает срок в покровской колонии №2.