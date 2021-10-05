05 октября 2021, 00:34
Власти за три года потратят на патриотическое воспитание молодежи 14,5 млрд рублей
Российские власти в ближайшие три года потратят 14,5 млрд рублей на патриотическое воспитание. Из них миллиард рублей пойдет на привлечение детей в ряды «Юнармии»
Фото: istra-adm.ru
Российские власти в ближайшие три года потратят 14,5 млрд рублей на патриотическое воспитание. Из них миллиард рублей пойдет на привлечение детей в ряды «Юнармии».
Согласно проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, правительство собирается ежегодно выделять по 4,9 млрд рублей на мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи.
Непосредственно на мероприятия по воспитанию выделено 400 млн рублей в год, на привлечение детей в «Российское движении е школьников» - 600 млн рублей, а воспитание подрастающего поколения и формирование личности обойдется государству в 750 млн рублей в год.
Еще миллиард рублей из бюджета выделяется на привлечение детей в ряды «Юнармии», сообщает телеграм-канал «Можем объяснить».
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