Глава Подмосковья попросил премьера внести вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок
Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок
Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок.
Свою просьбу чиновник аргументировал тем, что подавляющее большинство пациентов, которые в настоящее время находятся в ковидных госпиталях, не делали прививку против COVID-19.
«Первая просьба - все таки включить в национальный календарь прививок вакцинацию. Считаем, это очень важно и необходимо для сохранения жизни людей», - заявил глава Подмосковья, слова которого приводит РИА Новости.
Соответствующее заявление Андрей Воробьев сделал во время заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
Напомним, что за минувшие сутки в России выявили 25 781 новый случай коронавируса. Это рекордный показатель со 2 января 2021 года. Кроме того, бьет рекорды и суточная смертность ковидных пациентов.