04 октября 2021, 18:54
В России официально учредили День отца
Российский президент Владимир Путин в понедельник, 4 октября, подписал указ об учреждении Дня отца. Власти давно обсуждали этот вопрос и, наконец, был принят соответствующий документ
Фото: kleo.ru
Российский президент Владимир Путин в понедельник, 4 октября, подписал указ об учреждении Дня отца. Власти давно обсуждали этот вопрос и, наконец, был принят соответствующий документ.
День отца будет отмечаться в третье воскресенье октября. При этом в президентском указе отмечается, что этот праздник был учрежден с целью укрепления института семьи, а также повышения значимости отцовства в воспитании детей.
Учредить День отца ранее предложили в Министерстве труда сославшись на статью Конституции о защите семьи, материнства, отцовства и детства.