Судья, которая за 37 секунд рассматривала дела о нарушении антиковидных требований, подала в отставку
В Москве ушла в отставку судья Нагатинского районного суда Ольга Шумова, которая ранее прославилась тем, что за сутки провела 268 заседаний по делам о нарушении жителями столицы режима самоизоляции и других карантинных ограничений в 2020 году
Фото: tab.voshod.org
В Москве ушла в отставку судья Нагатинского районного суда Ольга Шумова, которая ранее прославилась тем, что за сутки провела 268 заседаний по делам о нарушении жителями столицы режима самоизоляции и других карантинных ограничений в 2020 году.
Телеграм-канал «Можем объяснить» сообщает, что Квалификационная коллегия судей рассмотрит заявление Ольги Шумовой об уходе с должности судьи 8 октября.
В октябре 2020 года Ольга Шумова рассмотрела сразу 268 дел о штрафах москвичам за нарушение антиковидных требований. На рассмотрение одного дела судья тратила от 37 секунд до 1,5 минут.