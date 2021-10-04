В «Досье Пандоры» о связях чиновников с офшорами попали Антон Вайно и сын Сергея Кириенко
Глава администрации президента России Антон Вайно и сын первого замглавы ведомства Сергея Кириенко Владимир оказались связанными с офшорными компаниями
Глава администрации президента России Антон Вайно и сын первого замглавы ведомства Сергея Кириенко Владимир оказались связанными с офшорными компаниями. Об этом стало известно благодаря резонансному расследованию «Досье Пандоры» международного консорциума журналистов-расследователей.
По данным «Важных историй» (издание включено в реестр инагентов) в 2012 году Антон Вайно, на тот момент занимавший должность первого замглавы Администрации президента, путешествовал вдоль берегов Испании на 54-метровой яхте Addiction. Это судно записано на офшор Coral Maritime Limited, а его бенефициаром является бизнесмен Сергей Адоньев - один из основателей российского оператора «Йота» (компания «Скартел»).
Эксперты отмечают, что аренда яхты на 9 дней стоит от 300 тысяч евро. При этом официальный доход Антона Вайно с 2011 по 2020 гг. составлял от 4 до 12 млн рублей в год. Только в 2017 году он задекларировал доход в 255 млн рублей, объяснив рост доходов продажей дома и земельного участка. В 2012 году официальный доход чиновника составил 6,4 млн рублей, поэтому сам он арендовать яхту за 300 тысяч евро никак не мог.
Если же отдых кремлевского чиновника был оплачен кем-то другим, то это является нарушением закона «О противодействии коррупции», поскольку госслужащие не имеют права получать дорогостоящие подарки и другие вознаграждения.
В «Досье Пандоры» есть письмо от директора офшора Coral Maritime Limited капитану яхты Addiction со списком лиц, которые могли бесплатно пользоваться яхтой в период с 16 по 24 июля 2012 года. В этом списке был указан Антон Вайно, его супруга и сын. Кроме них в списке почетных гостей были глава «Роснано» Сергей Куликов с дочерью.
В указанные даты судно Addiction ходило по испанским водам, стартовав из порта Барселоны. 20 июля яхта направилась по маршруту Канны - Ницца - Монако.
Яхта принадлежит офшору Coral Maritime, его бенефициар (1, 2) — Сергей Адоньев.
Спустя примерно год компания «Мегафон» миллиардера Алишера Усманова купила 100 % «Скартела». Сделка проходила при поддержке главы «Ростеха» Сергея Чемезова и президента Владимира Путина. Продажей «Скартела», по данным российских СМИ, руководил вышеупомянутый Сергей Куликов, который работает с Сергеем Чемезовым еще с 2000 года.
Засветился в «Досье Пандоры» и первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко, а точнее его сын. Журналисты выяснили, что в 2016 году Владимир Кириенко стал собственником компании Titanium VC Limited (место регистрации Британские Виргинские острова). Как минимум до июня 2017 года сын высокопоставленного чиновника оставался ее бенефициаром.
Через свой офшор Кириенко-младший инвестировал в израильские стартапы, один из которых был позже продан американской IT-компании. При этом сам Сергей Кириенко считает, что в России любой, кто получает «хоть копейку» из-за границы должен признаваться иностранным агентом.