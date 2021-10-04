Проект «Гулагу.нет» получил секретный видеоархив ФСБ и ФСИН о пытках заключенных
Представители правозащитного проекта Gulagu.net вывезли из России секретный видеоархив спецслужб, с помощью которого оперативники ФСБ и ФСИН унижали и пытали заключенных
Представители правозащитного проекта Gulagu.net вывезли из России секретный видеоархив спецслужб, с помощью которого оперативники ФСБ и ФСИН унижали и пытали заключенных.
Основатель проекта Владимир Осечкин в своем Facebook написал, что правозащитники получили более 40 Гб видеосредств объективного контроля, документов и фото, которые доказывают, что в российских СИЗО и колониях «действуют зондеркоманды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключенных, и сам процесс снимают на служебные видеорегистраторы». «Сотни людей были запытаны, изнасилованы и с помощью этого видеокомпромата завербованы для дальнейшего участия в этом пыточном конвейере», - добавил Владимир Осечкин, слова которого приводит Znak.com.
Основатель «Гулагу.нет» также отметил, что передача независимым правозащитникам видеодоказательств массовых издевательств над заключенными в местах лишения свободы можно считать «самым большим и громким провалом российских спецслужб».
В ближайшее время «Гулагу.нет» начнет публиковать более подробную информацию пытках в учреждениях ФСИН.
Напомним, что в мае 2021 года Gulagu.net приостановил свою деятельность в России и переехал в Европу, чтобы защитить своих сотрудников от преследования со стороны властей. В июле сайт проекта был заблокирован по требованию ФСБ и ФСИН, а Владимир Осечкин был заочно арестован по делу о мошенничестве.