В России из-за роста заболеваемости коронавирусом отменили все массовые мероприятия
В России с начала этой недели отменяются все массовые мероприятия. Такое решение принял Роспотребнадзор в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией
В России с начала этой недели отменяются все массовые мероприятия. Такое решение принял Роспотребнадзор в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Глава ведомства Анна Попова сообщила РИА Новости, что запрет на проведение любых массовых мероприятий распространяется на все регионы страны. Проводить мероприятия можно только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача.
Напомним, что за последние сутки в страны официально зарегистрировали 25 781 новый случай заражения COVID-19. Это максимальный показатель с начала января текущего года.
В Москве выявили максимальное с 17 июля число новых случаев заражения коронавирусом - 4 561 случай. Мэр Сергей Собянин сообщил, что в столице заболеваемость COVID-19 за последнюю неделю выросла на 30%, а количество госпитализаций – на 20%.