Глава ЦИК пригрозила журналистам судом за «клевету» об итогах выборов в Госдуму
Памфилова отметила, что ЦИК не будет судиться с редакциями СМИ, однако будет подавать отдельные иски против конкретных журналистов, которые распространяют клевету о выборах в России
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пригрозила журналистам судебными исками из-за публикаций о выборах, которые состоялись в сентябре текущего года.Памфилова отметила, что ЦИК не будет судиться с редакциями СМИ, однако будет подавать отдельные иски против конкретных журналистов, которые распространяют клевету о выборах в России.
Особенно главу комиссии возмущают публикации, которые ставят под сомнение итоги дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Так, Элла Памфилова пригрозила судом журналисту Анатолию Кантеру, который написал, что с помощью ДЭГ «умелые ручки из ЦИКа нарисовали порядка 14 млн голосов в пользу "Единой России"».
Журналист в своей публикации ссылался на исследование математика и электорального эксперта Сергея Шпилькина. Элла Памфилова на это отметила, что «цену шпилькинских кривых мы уже все знаем», сообщает Znak.com.
Напомним, что Сергей Шпилькин подсчитал, что 50% голосов за «Единую Россию» можно назвать аномальными.