Нобелевскую премию в области медицины вручили за открытие рецепторов температуры и осязания
Нобелевскую премию 2021 года по физиологии или медицине присудили американским ученым Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутиану за «открытие рецепторов температуры и осязания»
Нобелевскую премию 2021 года по физиологии или медицине присудили американским ученым Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутиану за «открытие рецепторов температуры и осязания».
Профессор Калифорнийского университета в Сан-Францсико Дэвид Джулиус начал проводить такие исследования еще в 90-е годы. Вместе с коллегами он проанализировал гены, экспрессирующиеся в сенсорных нейронах и выделил из них один, который делал чувствительными ранее не реагировавшие на капсаицин клеточные культуры.
Дэвид Джулиусв своих исследованиях использовал капсаицин, острое соединение из перца чили, которое вызывает ощущение жжения. Это позволило ученому выявить датчик в нервных окончаниях кожи, который реагирует на тепло. В свою очередь Ардем Патапутян использовал чувствительные к давлению клетки, чтобы открыть новый класс датчиков, которые реагируют на механические раздражители в коже и внутренних органах.
Калифорнийским ученым в итоге удалось ответить на вопрос о том, как инициируются нервные импульсы, чтобы можно было воспринимать температуру и давление.